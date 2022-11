"Trei surori", productie a Teatrului National din Sibiu - in a treia zi de FITCA

Ziua de vineri, 25 noiembrie, incepe, pe scena Festivalului International de Teatru Clasic, cu un spectacol al Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu. Este vorba despre "Trei surori", de A.P.Cehov, productie semnata regizoral de Andreea si Andrei Grosu."Un sunet lung si ascutit ne ramane lipit de creier. E soundtrack-ul tuturor momentelor in care am fi putut fi fericiti. In care ni s-ar fi schimbat viata. E sunetul ratarii repetate care se scrie cu litere majuscule pe fruntea fiecaruia ... citeste toata stirea