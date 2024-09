Tren deraiat intre Arad si Timisoara; circulatia feroviara este intrerupta

CFR Calatori anunta ca un tren a deraiat intre Arad si Timisoara, motiv pentru care circulatia ferovioara este intrerupta pentru moment pe linia cu pricina."Astazi, 19 septembrie 2024, la trecerea peste macaze la intrarea in halta Sag, a deraiat o osie de la ultimul vagon din compunerea trenului R 2601 Timisoara Nord - Arad, fara a fi pusa in pericol siguranta calatorilor sau a personalului feroviar. Trenul s-a format in statia Timisoara, avand in compunere o locomotiva si doua vagoane. La ... citește toată știrea