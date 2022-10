Tribunalul a admis intrarea in faliment a CET SA Arad

ARAD. Datoriile mari ale Centralei Electrice de Termoficare SA Arad (CET-ul de pe centura orasului) au trimis societatea in insolventa cu patru ani in urma, in timp ce unii creditori mai mari au cerut falimentul. A urmat o serie de procese, iar in urma cu mai bine de un an centrala a fost chiar scoasa la vanzare. Recent, Tribunalul Arad a admis inceperea procedurii falimentului, fixand termen de judecata pentru februarie 2023. Intre timp, aceasta solutie a fost atacata cu apel la Timisoara. ... citeste toata stirea