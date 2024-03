Trigliceride Mari: Riscuri Ascunse pentru Sanatatea Inimii Tale

Trigliceridele, un tip de grasime prezent in sange, sunt esentiale pentru furnizarea de energie organismului. Cu toate acestea, atunci cand nivelurile lor devin ridicate, pot aparea probleme serioase de sanatate. Valorile normale ale trigliceridelor se situeaza sub 150 mg/dL, ideal sub 100 mg/dL. Trigliceridele mari, sau hipertrigliceridemia, reprezinta depasirea acestor valori.Desi trigliceridele in sine nu cauzeaza simptome evidente, ele sunt asociate cu riscul crescut de boli de inima si ... citește toată știrea