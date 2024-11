Trimis in judecata dupa ce si-a ucis colegul de celula, in Penitenciarul Arad

Un conflict spotan izbucnit intre doi detinuti a avut cele mai grave urmari - un barbat ce isi ispasea pedeapsa in Penitenciarul Arad a fost omorat de colegul sau de celula.La nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat cu privire la savarsirea infractiunii de omor.In data de 21.10.2024, in jurul orei 13,30, inculpatul P.A.I.S., aflat in executarea unei pedepse privative de libertate in cadrul Penitenciarului de ... citește toată știrea