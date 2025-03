Tulburarile de crestere la copii: terapiile hormonale si provocarile etice

IntroducereTulburarile de crestere la copii reprezinta o categorie larga de afectiuni care pot afecta dezvoltarea fizica si emotionala a acestora. Acestea pot include conditii genetice, endocrine sau metabolice care impiedica o crestere normala si poate duce la o statura sub medie, ceea ce poate influenta semnificativ calitatea vietii copilului. In cazul unor astfel de tulburari, tratamentele hormonale, in special terapia cu hormon de crestere (GH), reprezinta o optiune terapeutica importanta. ... citește toată știrea