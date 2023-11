Asociatia Turism Alternativ prin proiectul Arad Free Tours va invita la poate cel mai inedit tur de pana acum din seria "In spatele usilor inchise" la propriu de aceasta data, la Penitenciarul Arad. Turul are loc duminica, 26 noiembrie. La tur pot participa un numar de maxim 80 de persoane si e nevoie de inregistrare prealabila.Avand in vedere ca Penitenciarul Arad este o un loc cu regim de vizitare special, participarea la tur se face intr-un numar limitat de maxim 80 de persoane (in doua ... citeste toata stirea