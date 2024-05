Turistii romani vor putea sa calatoreasca in Turcia doar cu buletinul

Cetatenii romani pot calatori in Turcia doar cu buletinul, potrivit unui decret prezidential semnat de Recep Tayyip Erdogan si publicat in Monitorul Oficial al Turciei.Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, se afla marti la Ankara, invitat de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Inaintea vizitei, Erdogan a semnat un decret prezidential, publicat in Monitorul Oficial, prin care se anunta eliminarea vizelor pentru cetatenii romani care doresc sa intre in Turcia, conform turkiyenewspaper.com. ... citește toată știrea