In ziua de 2 mai 1990, in Arad, si-a deschis portile Universitatea de Vest "Vasile Goldis", cu doua facultati, datorita viziunii si dorintei de neclintit a Rectorului Fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, care, impreuna cu alti intelectuali ai Aradului, a transformat dorinta corifeului Marii Uniri in misiunea vietii sale, aceea de a aduce invatamantul superior, in limba romana, la Arad.In cei 33 de ani de la infiintare, U.V.V.G. Arad a devenit o cetate a stiintei si culturii aradene, ... citeste toata stirea