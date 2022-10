UAV a deschis anul academic 2022-2023

Sala festiva din Complexul M s-a dovedit neincapatoare pentru prima zi a anului universitar.Ca in fiecare an, la inceputul lunii octombrie, comunitatea academica a universitatii de stat din Arad a deschis noul an universitar. Un eveniment important la care au participat autoritati locale si judetene, sefi de institutii, profesori, studenti. "Este o bucurie, ca de fiecare data, sa marcam un nou inceput, sa fim alaturi de studenti, de profesori, de invitatii care ne-au onorat astazi cu prezenta. ... citeste toata stirea