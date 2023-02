UAV implicata intr-un proiect pentru reciclarea deseurilor textile

Elevi si profesori din Serbia, Turcia, Portugalia si Italia au fost prezenti la Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, partener in cadrul proiectului "Sustainable Waste of Textile SWOT", un proiect Erasmus plus, coordonat de Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" din Arad. Proiectul a fost demarat in 1 septembrie 2022 si se va finaliza in 30 septembrie 2024.La evenimentul de deschidere au participat rectorul UAV, Ramona Lile, directorul Liceului Tehnologic ... citeste toata stirea