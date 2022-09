UAV va invita la Noaptea Cercetatorilor Europeni

Ca in fiecare an, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad este organizatorul local al celebrului eveniment european care aduce stiinta mai aproape de publicul larg.Pe 30 septembrie, de la orele 17.00 si pana la orele 22.00, cele mai interesante experimente si inventii vor fi prezentate la Atrium Mall. Centrele de cercetare din cele doua universitati aradene, echipe de tineri cercetatori din scolile aradene, specialisti in nutritie, politisti de la serviciul criminalistica, echipa de robotica ... citeste toata stirea