Uber ajunge in Arad

Uber continua sa se extinda in Romania.Aplicatia este acum disponibila in Arad., Incepand de astazi, locuitorii orasului Arad pot comanda un Uber prin simplaapasare a unui buton, Adaugand Arad la numaratoare, Uber este acum prezent in 18 orase din Romania, Utilizatorii din Arad se vor bucura de 4 curse gratuite, pentru pana la 11 lei/cursa,prin utilizarea codului HELLOARADArad, 2 iunie. Incepand de astazi, aplicatia Uber este disponibila in Arad, facandu-l aloptsprezecelea oras din ... citeste toata stirea