Politistii au descins joi, 10 august, in casele mai multor persoane din judetul Arad, banuite ca ar detine permise de conducere false. Printre acestea, si o femeie de 36 de ani, cetatean ucrainean, care locuieste in Santana. Aceasta ar fi cea care aducea permisele din Ucraina si le vindea in Romania, cu sume cuprinse intre 400 si 800 de euro. Totul a iesit la iveala dupa ce mai multi "soferi" cu permis de conducere emis de autoritatile din Ucraina au fost opriti in trafic, pe raza judetului. ... citeste toata stirea