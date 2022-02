Ucrainenii din Tarnova isi pun casele la dispozitia refugiatilor

Implicareimpresionanta a comunitatii ucrainenilor din judetul Aradpentru a-i ajuta pe refugiatiEtnicii din judet au pregatit peste 200 de locuri de cazare, marea majoritate in comuna Tarnova, dar si in municipiul Arad. In plus, colecteaza si transporta ajutoare la frontiera cu tara invadata de rusi.Case pentru refugiatiMulte case goale din Tarnova sau din imprejurimi, unde este cea mai mare comunitate de ucrainenidin judet, sunt disponibile pentru refugiati.Proprietarii sunt ... citeste toata stirea