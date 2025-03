Ulei de rapita: beneficii, proprietati, contraindicatii

Uleiul de rapita este un produs alimentar din ce in ce mai apreciat datorita profilului sau nutritional echilibrat si beneficiilor asupra sanatatii. Obtinut prin presarea semintelor de rapita, acest ulei este utilizat atat in gatitul zilnic, cat si in industria cosmetica.Beneficii ale uleiului de rapitaBogat in acizi grasi esentiali - Contine o cantitate ridicata de acizi grasi Omega-3 si Omega-6, care contribuie la mentinerea sanatatii inimii si a creierului.Contine vitamina E - ... citește toată știrea