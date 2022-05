Uleiul a ajuns mai pretios ca aurul - Unele tari UE au inceput rationalizarea consumului, preturile au devenit uriase

Pretul uleiului a crescut enorm in majoritatea tarilor si se preconizeaza o adevarata criza.Uleiul a ajuns mai pretios ca aurul, iar unele tari cu economie puternica au ajuns chiar la rationalizare. O sticla de familie, nu mai mult!Si la noi preturile au luat-o razna. Analistii economici vorbesc, insa, despre specula pe piata romaneasca, in conditiile in care, anul trecut, tara noastra a avut o productie-record de floarea soarelui.Analistii economici spun ca uleiul este produsul alimentar ... citeste toata stirea