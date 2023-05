Durerea cronica este o problema de sanatate serioasa care afecteaza un numar mare de persoane in intreaga lume. Aceasta poate fi cauzata de o varietate de conditii, cum ar fi artrita, migrenele, sindromul de durere regionala complexa (CRPS) sau scleroza multipla.Durerea cronica poate fi debilitanta si poate afecta in mod semnificativ calitatea vietii pacientilor. In timp ce exista o varietate de tratamente pentru durerea cronica, uleiul CBD a devenit din ce in ce mai popular ca optiune ... citeste toata stirea