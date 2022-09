Ultimele imagini cu Regina Elisabeta a II-a in viata: cu cine s-a intalnit zilele trecute, la Balmoral

Ultima imagine cu regina Elisabeta a II-a in viata a fost surprinsa cu doar doua zile in urma, mai exact marti, cand s-a intalnit cu noul premier al Marii Britanii Liz Truss, intrevedere ce a avut loc la resedinta sa de vara de la Balmoral.In urma cu doua zile, reginala Elisabeta a II-a a primit-o la resedinta sa de vara pe Liz Truss, noul premier al Marii Britanii. Aceasta este ultima imagine suprinsa cu suverana in viata.Liz Truss este a treia femeie din istoria tarii care devine ... citeste toata stirea