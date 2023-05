Acasa in Banat: Ultimele zile de inscrieri pentru Color the VillageCei care doresc sa dea o mana de ajutor pentru a da stralucire unui sat din Banat, mai au ladispozitie numai cateva zile pentru a se inscrie la evenimentul Color the Village.In perioada 8-10 iunie 2023, va prinde viata si culoare satul Valeapai, din judetul Caras Severincu ajutorul voluntarilor inimosi care se vor reuni in cele 3 zile pentru a zugravi 30 de case.Inscrierile pentru cei care doresc sa participe ca voluntari ... citeste toata stirea