Un aradean este acuzat de frauda cu fonduri europene

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus sesizarea instantei de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei unui inculpat, reprezentant al unei asociatii, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata.In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut ... citeste toata stirea