Proprietarul casei in care s-a spanzurat vecinul sau i-a "grabit" pe politisti sa il coboare pe cel decedat , dar acestia i-au explicat ca trebuie sa ajunga echipa de criminalisti sa faca cercetarea. Barbatul a insistat spunand ca acea imagine ii tulbura pe toti cei din casa, astfel ca acesta a incercat sa taie franghia dar a fost oprit de politisti. O alta persoana a incercat sa fotografieze cadavrul care atarna in streang.Potrivit IPJ Arad, in ziua de 20 august, in jurul orei 13,00, ... citeste toata stirea