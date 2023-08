Accident grav pe o autostrada din Ungaria. Un autocar romanesc s-a rasturnat si o persoana a murit pe loc.Un accident mortal in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania a avut loc marti seara pe autostrada M5 din Ungaria, pe drumul spre Szeged, conform informatiilor aduse in atentie de publicatia delmagyar.hu.Conform detaliilor furnizate de sursa, tragicul incident a avut loc in seara de luni, in jurul orei 22:55, pe tronsonul de autostrada situat la kilometrul 115. In acel ... citeste toata stirea