Luni, 8 Mai,. in jurul orei 00,30, un autotren care venea din directia Timisoara pe Autostrada A1, in momentul in care a intrat pe breteaua de coborare spre localitatea Zadareni, s-a rasturnat in santul din stanga autobenzii, toate cele 8 autoturisme pe care le transporta imprastiindu-se in jur.Soferul autotrenului a suferit multiple leziuni, fiind transportat de catre un echipaj SMURD la Spitalul Judetean Arad.Recuperarea autotrenului si a autoturismelor se va efectua in aceasta dimineata de ... citeste toata stirea