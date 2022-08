Un baiat de 15 ani, din Arad, si-a injunghiat fratele in spate

UPDATE: Baiatul de 15 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In fata judecatorului, acesta s-a razgandit si a declarat ca s-a aflat sub influenta substantelor interzise atunci cand si-a injughiat fratele. Pentru a se stabili daca a fost sau nu sub influenta drogurilor, minorului i-au fost recoltate probe biologice. Intregul scandal - care s-a soldat cu injunghierea fratelui in varsta de 17 ani - ar fi pornit, potrivit informatiilor noastre, de la o cearta legata de fratii mai mici, ... citeste toata stirea