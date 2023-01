Un barbat a cazut de la o inaltime de 3 metri, pe un santier din Subcetate

ARAD. In aceasta dimineata, in jurul orei 9:30, Serviciul Judetean de Ambulanta Arad a intervenit cu un echipaj medical cu asistent, pentru a acorda primul ajutor unui barbat in varsta de 43 de ani, care a cazut de la o inaltime de 3 metri, pe un santier din Subcetate.Din primele informatii, este vorba despre santierul din sensul giratoriu din Subcetate, limita cu Aradul Nou. Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca se deplaseaza la fata locului ... citeste toata stirea