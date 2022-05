Un barbat a murit strivit de tractor in satul Poienari, comuna Halmagiu

HALMAGIU. Tragedia a avut loc sambata in satul Poienari, comuna Halmagiu. La fata locului au fost solicitate echipaje de prim ajutor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a trimis la locul accidentului o autospeciala de descarcerare si un SMURD. De asemenea, a mai intervenit si un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arad."Sambata, 7 mai, in jurul orei 12:45, pompierii militari ai Detasamentului Sebis, au fost solicitati sa intervina in localitatea ... citeste toata stirea