Un barbat care a furat un autoturism din Timisoara, a fost prins la Buteni si condus la audieri

Un barbat a furat o masina din Timisoara, insa a fost prins de politisti in aceeasi zi, la volanul autoturismului furat, in Buteni."In fapt, la data de 4 iunie 2024, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in aceeasi zi, in intervalul orar 11:00 - 12:00, o persoana necunoscuta i-ar fi sustras autoturismul ce se afla parcat pe o strada din municipiul Timisoara.In urma verificarilor si investigatiilor efectuate, autoturismul a fost oprit in localitatea Buteni, judetul Arad,