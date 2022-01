Un barbat din Arad, plecat la schi, a murit in muntii Calimani

ARAD. O excursie in munti ce s-a terminat tragic pentru un aradean. Potrivit Monitorul de Suceava"un barbat care a mers la schi de tura in muntii Calimani si-a gasit sfarsitul in noaptea de vineri spre sambata. Barbatul era din Arad, iar aseara, in jurul orei 17.00, a vorbit cu un prieten, caruia i-a spus ca este in apropierea statiei meteo. Cunoscutii au stat linistiti peste noapte, dar sambata dimineata l-au sunat de mai multe ori. Cum cel apelat nu raspundea s-au gandit la ce e mai rau si ... citeste toata stirea