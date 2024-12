Un barbat s-a trezit cu "mascatii" la usa

In urma perchezitiilor domiciliare efectuate in data de 15.12.2024 pe raza judetului Hunedoara de organele de cercetare penala din cadrul Sectiei 10 Politie Gurahont cu suportul organelor de politie din cadrul Sectiei 9 Politie Sebis si Politie oras Sebis, respectiv din cadrul Politiei Oras Hateg si a Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul IPJ Hunedoara, a fost identificat G.I.C, domiciliat in Petrosani autor al furturilor comise in noaptea de 08/09.12.2024 respectiv 10/11.12.2024 pe raza ... citește toată știrea