Un bataus care pe fondul consumului de alcool a agresat un tanar pe strada Unirii a fost urmarit si prins de Politia Locala.,, In data de 22.10.2023, un echipaj de ordine publica din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad a identificat si predat Politiei Municipiului Arad, o persoana de sex masculin care a procedat la agresarea unui alt barbat.Astfel, in jurul orei 04.00, in proximitatea strazii Unirii, o tanara a semnalat patrulei Politiei Locale faptul ca prietenul ei in varsta de 22 ... citeste toata stirea