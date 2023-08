In seara de 30 aprilie, o barca cu 12 oameni s-a rasturnat in zona localitatii Periam din Timis. La aproape patru luni de la tragedia ce a dus la moartea a doi copii si doi adulti, trupul fetitei de sapte ani, care a cazut in raul Mures alaturi de fratele si tatal ei, ar fi fost descoperit. Autoritatile confirma ca este vorba de trupul unui copil, urmand sa fie stabilita identitatea in urma autopsiei si prelevarea ... citeste toata stirea