Un camion care circula cu numere false a fost depistat de politistii locali in Gai

In cursul acestei luni, un echipaj cu atributii de ordine publica si circulatie din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad, a predat Politiei Nationale, in vederea continuarii cercetarilor pentru infractiunea savarsita, un conducator auto care circula cu numere false pe drumurile publice.Astfel, in timpul unei actiuni efectuate de catre politistii locali de circulatie, de verificare a autorizatiilor, in proximitatea strazii Mesterul Manole din cartierul Gai, intr-o zona cu restrictie de