In ciuda temperaturilor crescute peste media perioadei, Romania ar urma sa fie lovita seara de vijelii. Un ciclon mediteranean ajunge in tara noastra in urmatoarele zile si sunt asteptate furtuni violente dar si caderi de grindina.Joi, 25 mai, vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar si in general instabila."Instabilitatea atmosferica se va manifesta mai ales dupa-amiza si seara, prin innorari temporar accentuate si intervale cu averse ce vor avea si caracter torential, descarcari ... citeste toata stirea