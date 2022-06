Un colegiu din Arad - locul I in Vestul Romaniei si printre cele mai bune rezultate din Transilvania, dupa afisarea notelor de la BAC

Afisarea rezultatelor de la Bacalaureat a adus multa bucurie in randul absolventilor si profesorilor unui colegiu de prestigiu din municipiu. Motivul? Media rezultatelor obtinute inainte de contestatii plaseaza scoala pe locul I in Vestul Romaniei, si pe locul al V-lea in Transilvania. Este vorba despre Colegiul National "Preparandia-Dimitrie Tichindeal" care a obtinut si anul acesta rezultate de exceptie.Cu media 9,17, Colegiul National "Preparandia - Dimitrie Tichindeal" se situeaza pe locul ... citeste toata stirea