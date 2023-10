Autoritatile de la Bucuresti continua demersurile pentru evacuarea cetatenilor romani aflati in Israel. Daca duminica va informam ca un grup de plerini aradeni condusi de parintele greco-catolic din Simand, Roman Dubestean, se pregatesc sa vina acasa, ceea ce s-a si intamplat, astazi am aflat ca un alt grup de aradeni, de data aceasta din Curtici si Pecica, asteapta in aeroportul din Tel Aviv sa scape din infernul provocat de teroristii Hamas in Israel.Unul dintre cititorii nostri, Florin ... citeste toata stirea