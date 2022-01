Fostul international brazilian Robinho, acuzat ca a participat la un viol in grup in 2013, a fost gasit vinovat miercuri si condamnat la noua ani de inchisoare de o instanta din Italia, scrie sport.ro. care citeaza L'Equipe.Potrivit sursei citate, Robinho a fost acuzat de participare la un viol in grup, a fost gasit vinovat de "violenta sexuala in grup impotriva unei femei" si condamnat in a treia instanta ... citeste toata stirea