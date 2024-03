Un milion de euro pentru echipamente IT la Judetean; personalul medical va putea fi apelat vocal de pacienti, fara butoane de urgenta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad a obtinut finantare europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta - Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice, pentru proiectul "Cresterea calitatii serviciilor din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad prin imbunatatirea solutiilor informatice integrate si a infrastructurii IT".Proiectul prevede achizitia de aparatura IT performanta, pe mai multe componente: infrastructura ... citește toată știrea