Postul Medical Avansat tip I (PMA I), intrat de curand in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Vasile Goldis" al judetului Arad, a fost prezentat astazi, 18 august 2023, in cadrul unui eveniment organizat la poligonul de instructie al ISU Arad, unde pompierii aradeni si reprezentantii UPU SMURD Arad au prezentat tehnici de descarcerare si masuri de acordare a primului ajutor medical.Postul Medical Avansat tip I este o structura mobila care permite triajul victimelor in cazul ... citeste toata stirea