Primaria anunta ca in intervalul 17-21 iulie 2023, la nivelul municipiului, se vor executa tratamente aviochimice pentru combaterea insectelor care produc disconfort, in special tantari, dar si muste, omizi, capuse si alte artropode.Tratamentul se va aplica dimineata devreme, in intervalul orar 06:15 - 08:30 respectiv seara intre orele 19:00 - 21:15, in conditii meteorologice favorabile. Tratamentul aviochimic se va aplica in zonele periferice ale intravilanului municipiului Arad, focare ... citeste toata stirea