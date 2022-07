Un roman a dat in judecata Organizatia Mondiala a Sanatatii, cerand daune de 15 milioane de euro

Un detinut din Penitenciarul Arad a dat in judecata Organizatia Mondiala a Sanatatii cerand daune de 15 milioane de euro fiindca "OMS nu a specificat ca daca o persoana se vaccineaza contra Coronavirus poate face infarct sau sa se imbolnaveasca de inima". Instanta a anulat cererea de chemare in judecata In procesul deschis la Judecatoria Arad, barbatul a aratat ca "a fost operat pe inima, i-a paralizat partea stanga la data de 22.11.2021, iar la data de 11.05.2021 a facut infarct si a fost ... citeste toata stirea