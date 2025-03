Un sfert de ora fara taxa in parcarea Pietei "Mihai Viteazul"

Posesorii de autovehicule care vin la cumparaturi in Piata "Mihai Viteazul" vor beneficia de gratuitate pentru primele 15 de minute in parcarea cu bariera a pietei, potrivit reprezentantilor Primariei.Gratuitatea parcarii pentru un sfert de ora va intra in vigoare de marti, 18 martie 2025, iar aceasta masura contribuie la decongestionarea traficului in zona si o utilizare mai eficienta a celor 60 locuri de parcare amenajate in incinta pietei.Potrivit site-ului SC TOP SA, Piata ... citește toată știrea