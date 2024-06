Un sofer beat s-a rasturnat cu masina langa intrarea de la Strandul Neptun

Azi, in jurul orei 08:30, un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe str. Cetatii, spre Teatru, in zona strandului "Neptun", a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu o teava de gaz, pe care a avariat-o, dupa care s-a rasturnat.In urma impactului, nu au ... citește toată știrea