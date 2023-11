Un sofer care ar fi condus sub influenta drogurilor a fost ranit intr-un accident produs la Mandruloc.In dimineata zilei de 12 noiembrie, in jurul orei 8:15, un tanar de 21 de ani, din judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 7, dinspre Arad spre Lipova, in localitatea Mandruloc, a parasit partea carosabila, a intrat in coliziune cu un cap de pod, dupa care a fost proiectat intr-un stalp de electricitate.In urma accidentului, tanarul a fost ranit, fiind transportat la ... citeste toata stirea