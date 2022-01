Un "sofer" roman a prezentat un permis fals la frontiera

Politistii de frontiera de la Nadlac II au verificat actele unui cetatean roman care conducea un autoturism folosind un permis de conducere fals.Sambata, 08.01.2022, in jurul orei 09.15, la PTF Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean roman, in varsta de 36 de ani, la volanul unui autoturism marca Peugeot, inmatriculat in Belgia.La controlul specific, barbatul a prezentat pe langa documentele de identitate si un permis de conducere cu insemnele ... citeste toata stirea