Un sofer roman de TIR a murit in Italia intr-un accident teribil

Un sofer roman de TIR a murit in Italia dupa ce a lovit doua autocare pline cu imigranti. De asemenea, 15 pasageri din autocare au fost grav raniti.Soferul TIR-ului a pierdut controlul volanului pe un drum din nordul Italiei. In urma impactului, mai multe bucati din autotren si autocare s-au desprins, provocand pagube uriase si celorlalti participanti la trafic. Soferul roman, in varsta de 53 de ani, a murit pe loc din cauza impactului violent. Interventia autoritatilor a durat aproximativ ... citeste toata stirea