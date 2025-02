Un strain care nu avea drept de sedere in Schengen, a fost depistat de politistii de frontiera

Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Nadlac au depistat in cadrul activitatilor de control, un cetatean din India care nu avea drept de sedere in Spatiul Schengen.In data de 08.02.2025, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au efectuat controale aleatorii si nesistematice pe autostrada A1.In cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autocar inmatriculat in Romania.La momentul verificarilor, s-a constatat faptul ca unul dintre ... citește toată știrea