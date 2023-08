Astazi, in jurul orei 08.00, un motociclist a fost implicat intr-un accident pe strada Poetului din municipiu.Un echipaj de tip B2 al Serviciului Judetean de Ambulanta se afla in apropiere si s-a oprit la locul accidentului si s-a mai trimis un echipaj C2 in sprijin. ... citeste toata stirea