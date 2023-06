Un teren de sport din municipiu, situat pe Bulevardul Gen. Dragalina la nr. 31, va purta numele reputatului profesor Ioan Marconi, plecat dintre noi la inceputul lunii.Un proiect de hotarare de consiliu in acest sens a fost pus astazi la transparenta. "In memoria reputatului om de sport, fost campionan national la atletism si antrenor al echipei nationale de atletism, fondator al Asociatiei Judetene de Atletism Arad, fost cadru didactic in ... citeste toata stirea