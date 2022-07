Pompierii Detasamentului Arad au intervenit in dimineata zilei de luni, 4 Iulie, in jurul orei 09:30, in localitatea Vinga, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un utilaj agricol, stationat pe marginea drumului.Evenimentul a fost anuntat printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, la fata locului ajungand un echipaj cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si ... citeste toata stirea